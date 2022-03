Frankfurt am Main (ots) -Nordirland ist die Heimat von Game of Thrones®: Fans der HBO-Erfolgsserie wissen das und haben das Land mit großer Seele auf ihrer Liste. An 26 Orten in Nordirland wurde die Serie zusätzlich zu den beiden Studios vor Ort - Titanic Studios im Titanic Quarter und Linen Mill Studios südwestlich von Belfast - gedreht. Und nun hatte auch der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha, der in der Serie Jaqen H'ghar verkörperte, Gelegenheit, sich das Land und die Drehorte einmal in Ruhe anzusehen. "In meiner Rolle bei Game of Thrones bin ich nicht viel durch Westeros gereist", gibt Tom Wlaschiha zu, freut sich aber dafür umso mehr: "Aber jetzt habe ich endlich die sagenhafte und mystische Landschaft Nordirlands entdeckt."Auf seiner Tour durch Nordirland erkundete er Carnlough Harbour, das in der Serie als Hafen von Braavos diente und in den Staffeln 6 und 7 Schauplatz war. Hier tauchte beispielsweise H'ghars gelehrige Schülerin Arya auf. Außerdem besuchte Wlaschiha die Cushendun Caves etwas weiter nördlich an der Causeway Coast. Die Bucht und Höhle der Sturmlande dient in Staffel 2, Episode 4 Melisandre als Rückzugsort, wo sie den Schattendämon zur Welt bringt. Und auch Fair Head erwanderte Tom Wlaschiha bei seinem Besuch und genoss die traumhafte Aussicht auf die Küste Nordirlands. Die Steilwand erhebt sich 180 Meter über den Meeresspiegel und war mehrfach in der Serie Schauplatz dramatischer Begegnungen.Den Abschluss seiner Reise in die eigene (Film-)Vergangenheit bildete ein Besuch in der neuen Game of Thrones® Studio Tour, die in den Linen Mill Studios beeindruckende Einblicke hinter die Kulissen dieser Mega-Produktion ermöglicht. Bei seinem Rundgang erfüllte Tom Wlaschiha gerne zahlreiche Autogramm- und Fotowünsche. Höhepunkt seines Aufenthalts war sicher der Besuch seines Film-Ichs Jaqen H'ghar, dem ein eigener Raum in der Studio Tour gewidmet ist, der wie das Innere im House of Black and White aussieht.Unterstützt wurde Tom Wlaschiha bei seiner Reise von Tourism Ireland. Deutschland-Chefin Nadine Lehmann erklärte: "Wir freuen uns, dass Tom Wlaschiha nach den anstrengenden Drehtagen nun endlich die Zeit gefunden hat, sich vor Ort von der wunderbaren Landschaft Nordirlands zu überzeugen. Und die neue Game of Thrones Studio Tour bietet nicht nur für Fans der Serie eindrucksvolle Einblicke hinter die Kulissen einer großen Filmproduktion. Diese neue Attraktion zeigt einmal mehr die Bedeutung von Nordirland in der internationalen Filmwelt und ist zudem ein weiterer Beleg für die landschaftliche Ausstrahlung des Landes."Tipps am Rand zwischen Nord und SüdZusätzlich zu den vielen Drehorten in Nordirland kann man hier noch tiefer in die Welt von Westeros eintauchen und sich bei zahlreichen Aktivitäten wie ein Held der Serie fühlen: Sei es beim Bogenschießen in Castle Ward, beim Reiten am Strand, beim Axtwerfen oder bei der Begegnung mit den Schattenwölfen, die eigentlich Northern-Inuit-Hunde sind. Beim Stark Bankett kann man zudem ritterlich schlemmen. Darüber hinaus hält Nordirland für die Fans noch viele andere Attraktionen bereit: Da die Serie von Jahr zu Jahr erfolgreicher und größer wurde, stiegen auch das Bedürfnis und das Interesse der Fans. So finden sich in zehn Pubs in Nordirland holzgeschnitzte Türen mit Motiven aus Game of Thrones®. Es gibt einen handgewebten und bestickten Wandteppich, der auch digitalisiert wurde und online bestaunt werden kann. Fast 80 Meter lang und mit Szenen aus allen acht Staffeln. Und letztlich stehen in Belfast sechs kunstvoll gefertigte Glasfensterim entlang des Flusses Lagan, die verschiedene Szenen der Serie zeigen.Fakten zur Game of Thrones® Studio Tour- Die Große Halle von Winterfell, die sich im Zentrum der Game of Thrones® Studio Tour befindet, ist ein Originalschauplatz, der während des gesamten Baus der Studio Tour an Ort und Stelle geblieben ist und relativ seit den letzten Aufnahmen von Staffel 8 nahezu unverändert geblieben ist.- Alle Kostüme, Waffen, Requisiten und ein Großteil der Kulissen der Game of Thrones® Studio Tour sind die Originale, die bei den Dreharbeiten zur Serie verwendet wurden. Die Tour verwendet Materialien aus allen 8 Staffeln der Serie, darunter Jon Snows berühmtes Schwert "Longclaw" und Sansas berühmtes Hochzeitskleid, das sie bei ihrer Hochzeit mit Joffrey trug.- Bei der Gestaltung und Konstruktion der Studio Tour wurden viele der Handwerker und Kunsthandwerker der Originalserie konsultiert, um sicherzustellen, dass die hohe Qualität der Serie fortgeführt wird.- Die Studio Tour führt die Gäste vom kalten Norden des "Landes jenseits der Mauer" bis hinunter nach "Kings Landing" und zum berühmten Thronsaal. Auf dem Weg dorthin sehen die Gäste eine Vielzahl beeindruckender Kulissen sowie Produktionsbereiche hinter den Kulissen und interaktive Elemente, die zum Mitmachen einladen.- Das Set von Castle Black ist seit den Dreharbeiten weitgehend unverändert geblieben, mit nur geringfügigen baulichen Änderungen, um die langfristige Nutzung des Sets zu gewährleisten.- Alle "schiffsbasierten" Dreharbeiten zu Game of Thrones® wurden in den Linen Mill Studios gedreht. Die Studios beherbergen einen der größten Greenscreens im Vereinigten Königreich.- Viele Schlüsselmomente der Serie wurden in den Linen Mill Studios gefilmt, von Sansas Krönung bis zur Schlacht von Blackwater.Wenn Sie mehr über Drehorte in Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in den Podcast von Tourism Ireland.Links:https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/ireland-on-screen/game-of-thrones/ (https://go.irlnd.co/e5wuad)https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/northern-ireland/ (https://go.irlnd.co/pmgvmr)https://www.gameofthronesstudiotour.com/ (https://go.irlnd.co/v7wv3a)https://www.ireland.com/de-de/magazine/ireland-on-screen/game-of-thrones-experiences/ (https://go.irlnd.co/atckjt)https://www.ireland.com/de-de/features/game-of-thrones-tapestry/ (https://go.irlnd.co/mn8pz3)https://www.ireland.com/de-de/plan-your-trip/trip-ideas/glass-of-thrones/ (https://go.irlnd.co/sgmy73)