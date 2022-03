Die gute Nachricht zuerst: HeidelbergCement plant, seinen Anlegern künftig wieder eine höhere Diviende auszuzahlen. Um gleich 20 Prozent soll jene zulegen und damit bei 2,40 Euro liegen. Das war dann aber auch schon alles Positive, was es jüngst rund um das Unternehmen zu berichten gab. An anderer Stelle machen sich immer größere Sorgen breit.Für das laufende Jahr gibt sich HeidelbergCement (DE0006047004) betont vorsichtig, da explodierende Energiepreise schwer auf den Margen lasten. Wer sich in jüngster Zeit etwas mit diesem Thema und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...