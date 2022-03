Mainz (ots) -Aktionswoche vom 3. bis 10. April 2022Die 80er waren ein spannendes Jahrzehnt, in dem sich Musikkultur, Technik und Gesellschaft verändert haben. Für viele gelten die 80er Jahre als Revolution des Musikbusiness. Dieses Jahrzehnt hat musikalisch immer noch großen Einfluss auf die heutige Zeit. SWR1 bringt in der Woche vom 3. bis 10. April das Kultjahrzehnt mit Stars von damals ins Programm."Die 80er - Der Musikpodcast" auch in der SWR1 AppDave Jörg und Bernd Rosinus aus dem SWR1 Musik-Team sind absolute Musik-Nerds und in den 80ern aufgewachsen. Für jede Folge greifen sie ein besonderes Thema auf: Mit NDW-Star "Markus" sprechen sie über seine Film-Liebe zu Nena, sie fachsimpeln mit dem früheren "Formel Eins"-Moderator Peter Illmann über die Musikvideo-Revolution oder sie holen schräge One-Hit-Wonder aus den 80ern raus. Den 80er Channel können sich Liebhaber:innen dieses Musikjahrzehnts dann auch ganz einfach in die SWR1 App runterladen.Zurück in die Zukunft, Lost 80ies und MixtapesWie der 80er Sound die aktuelle Musik beeinflusst, zeigen zum Beispiel die Ohrwürmer "Blinding Lights" von The Weekend oder "Physical" von Dua Lipa. Unter "Zurück in die Zukunft" wird ab 3. April täglich ein Song im Programm vorgestellt, der im Sound der 80er Jahre daherkommt. In die Kategorie Ohrwurm gehören auch die Songs, die aus den 80ern noch bekannt sind, die aber heute nur noch selten im Radio gespielt werden. Anlass für die SWR1 Musikredaktion, diese "Lost 80ies"-Hits in der Aktionswoche mal wieder ins Programm zu bringen. Eine ganze Stunde in Erinnerung schwelgen können die SWR1 Hörer:innen ab 21 Uhr mit monothematischer Auswahl, wie zum Beispiel mit den besten Duetten der 80er oder mit den schönsten Filmsongs aus diesem Jahrzehnt.Echt oder Ente - das 80er QuizWie sattelfest die SWR1 Hörer:innen in ihrem Wissen über die 80er Jahre sind, können sie beim Quiz "Echt oder Ente" unter Beweis stellen. Die SWR1 Moderator:innen stellen eine absurd klingende Behauptung über einen großen Hit aus den 80ern auf und fragen, ob die Geschichte wahr oder erfunden ist. Die teilnehmenden Hörer:innen können mit der richtigen Antwort eine gelbe SWR1 Tasse gewinnen."Achtzig 80er" - die Mini-HitparadeDie beliebtesten 80er-Hits der SWR1 Hörer:innen werden auch in der Aktionswoche ermittelt. Über das bekannte Hitparaden-Abstimmungstool kann jede:r für den eigenen Lieblings-80er-Song abstimmen. Das Voting startet schon am Mittwoch, 30. März und läuft eine Woche lang. Die populärsten Hits schaffen es in die "Achtzig 80er"-Hitparade, die am Freitag, 8. April, von 9 bis 18 Uhr ausgespielt wird.Stars aus den 80ern erinnern sichDas richtige 80er Feeling bringen die Stars dieses Musikjahrzehnts in täglichen Talks rüber - Wolfgang Niedecken, Klaus Lage, Markus, Patricia Kelly, Sebastian Krumbiegel und Henni Nachtsheim erläutern typische 80er Begriffe wie Aerobic, Zauberwürfel, Popper, NDW oder Schulterpolster und erwecken sie mit ihren ganz eigenen Assoziationen zum Leben."SWR1 80er Woche"Weitere Informationen auf SWR1.de (https://www.swr.de/swr1/rp/index.html)Informationen und weiterführende Links unter http://swr.li/swr1-80er-wocheNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5180430