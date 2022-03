Mit ihrer ersten Zinsanhebung seit Jahren hat die US-Notenbank in der letzten offiziell die geldpolitische Wende vollzogen. Angesichts der höchsten Inflation in 40 Jahren werden weitere Maßnahmen folgen. Die Frage lautet, wie aggressiv Fed-Chef Powell an der Zinsschraube dreht. Seit letzter Woche ist klar: Es könnte deutlich stärker nach oben gehen als bislang erwartet. Doch was bedeutet das für die US-Wirtschaft und für die extrem zinssensiblen Bank-Aktien?In der aktuellen Ausgabe des Money Train ...

Den vollständigen Artikel lesen ...