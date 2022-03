MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat US-Vorwürfe zurückgewiesen, einen Angriff mit Chemiewaffen in der Ukraine zu planen und seinerseits Anschuldigungen gegen die USA erneuert. Die USA wollten mit ihren Behauptungen lediglich von geheimen Biolaboren ablenken, die sie in der Ukraine betrieben hätten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Tass zufolge.

Russland behauptet seit Wochen, die USA hätten in der Ukraine geheime Laboratorien für die Entwicklung biologischer Waffen betrieben. Washington weist dies strikt zurück und wirft Moskau vor, die Anschuldigungen nur zu erheben, um einen Anlass für einen eigenen Biowaffenangriff zu haben oder den Einsatz zu verschleiern. Internationale Faktenchecker hatten Behauptungen über ein angebliches Netz derartiger Labore bereits entkräftet.

Es gebe viele offene Fragen, sagte Peskow. "Das sind äußerst sensible Informationen, für uns und für die ganze Welt." Nicht nur Russland, auch China verlange Erklärungen. So sei Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, an der Finanzierung der Labore beteiligt, behauptete Peskow./bvi/DP/ngu