Europas Börsen haben am Freitag leichte Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,33 Prozent auf 3875,99 Punkte.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag leichte Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,33 Prozent auf 3875,99 Punkte. Der französische Cac 40 tendierte 0,29 Prozent höher mit 6575 Punkten, während der britische FTSE 100 mit 7467,74 Punkten auf der Stelle trat. An den Märkten herrschte vor dem Wochenende Zurückhaltung. Erneute konjunkturelle Warnsignale dämpften...

Den vollständigen Artikel lesen ...