von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Nachdem der wichtigste Nickelmarkt der Welt gut eine Woche geschlossen war, ging es am Mittwoch wieder los mit dem Handel an der London Metal Exchange, kurz LME. Doch es sollte eine kurze, chaotische Session werden. Denn gleich nach Handelsstart durchbrachen Nickel-Futures ...

Den vollständigen Artikel lesen ...