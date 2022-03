KRAKAU, Polen, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- über InvestorWire -- Secfense erhält 2 Millionen US-Dollar von Tera VC, Presto Ventures und RKKVC. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, passwortbezogene Angriffe zu unterbinden und Organisationen beim Übergang in eine passwortlose Zukunft zu unterstützen. Secfense erreicht dies durch die Einführung einer starken Authentifizierung innerhalb der gesamten Organisation und den Schutz aller Systeme und Anwendungen ohne eine einzige Zeile Code. Das Geld wird für den Aufbau einer Position auf ausländischen Märkten, insbesondere im Vereinigten Königreich und den USA, verwendet.



Experten von VC-Fonds und Business Angels wissen, wie wichtig die Cybersicherheitsbranche heute ist. Daher erkennen sie das Potenzial, das in der Technologie des User Access Security Broker (UASB) von Secfense steckt. Dem internationalen Konsortium gehörten Business Angels an, darunter Mark Schuster von UiPath, Bartosz Dobrzynski, ehemaliges Vorstandsmitglied von P4, und Elzbieta Kozera, die eine wichtige Rolle bei der Expansion polnischer Unternehmen in die USA spielt.

"Es gibt eine Vielzahl von Multifaktor-Authentifizierungslösungen (MFA) auf dem Markt, aber bisher hat noch niemand eine gute Möglichkeit entwickelt, die schnell und einfach in viele Anwendungen und Systeme integriert werden kann", sagte Tomasz Kowalski, CEO von Secfense. "Wir haben es geschafft. Die Investoren haben erkannt, dass unser Broker eine Lösung ist, die einige der größten Sicherheitsbedenken großer Unternehmen angeht. Secfense spannt eine unsichtbare Schutzschicht über ganze Organisationen und implementiert MFA auf allen Systemen und Anwendungen. MFA lässt sich schnell und ohne Integrationskosten einführen und belastet die Endnutzer nicht."

Für Secfense war es wichtig, Investoren zu finden, die nicht nur Kapital aufbieten, sondern auch Wissen, Kontakte und Unterstützung bei der Strategie zur Erschließung neuer Märkte einbringen können.

"Eine der größten Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht, ist die Sicherung unserer Identität im Internet", sagte Stanislav Ivanov, Gründungspartner bei Tera Ventures. "Deshalb waren wir sehr daran interessiert, Secfense in unser Portfolio aufzunehmen. Sie ermöglichen es, MFA automatisiert einzuführen. Bisher mussten Unternehmen einzelne Anwendungen selektiv schützen, weil die Einführung neuer Technologien sehr schwierig oder sogar unmöglich war. Mit Secfense ist die Implementierung von MFA kein Problem mehr."

Der Nutzen von UASB wurde von den Cybersec-Experten der Bank BNP Paribas erkannt. Zu den Kunden von Secfense gehören auch Findia Group, PKP Intercity sowie staatliche Stellen.

