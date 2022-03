DJ MARKT-AUSBLICK/Noch regiert das Prinzip Hoffnung

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen haben sich zuletzt erstaunlich gut gehalten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine, eines drohenden Embargos russischen Öls, weiter steigender Inflationszahlen und einer Pandemie ist dies fundamental nur schwer nachzuvollziehen. An den Börsen regiert das Prinzip Hoffnung - Anleger setzen offenbar auf eine baldige Verhandlungslösung zwischen Kiew und Moskau. Vielleicht kommt es so, falls nicht sollten sich Anleger auf anhaltend schwierige Zeiten einstellen.

Blackrock wertet die gestiegenen Kursen als Hinweis darauf, dass eine Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachte und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für möglich hielten. Auch bei der Fed sei kaum die Sorge zu spüren, dass sich die Kombination aus anhaltenden Covid-Folgen, Russlands Krieg in der Ukraine und einer weniger handelsfreundlichen Neusortierung der Welt negativ auf die Wirtschaftsdynamik der USA auswirken könnte, heißt es.

Sollte es zu einer Verhandlungslösung kommen, ist mit einem Rückgang der Risikoprämien an den Finanzmärkten und einer weitergehenden starken Erholung an den Börsen zu rechnen. Falls nicht, dürften sich die derzeitigen Kurse als nicht tragfähig erweisen: In den kommenden Wochen wird sich die Wirtschaft wohl weiter abschwächen. Sollte es tatsächlich zu einem Embargo russischen Öls kommen - gegen das sich Berlin bislang stemmt -, ist eine Rezession in Deutschland und in Europa vermutlich nicht mehr zu vermeiden.

Von 1973 auf 1974 stiegen die Ölpreise um 250 Prozent

Zugleich ist ein Ende des Preisdrucks nicht ersichtlich. Die Commerzbank geht davon aus, dass die in der kommenden Woche anstehenden Verbraucherpreise in Europa im März mit 7,7 Prozent ein neues Allzeithoch markieren werden. Bei einem Embargo russischen Öls sind noch sehr viel höhere Preise zu befürchten. Ein historischer Vergleich: Im Jahr 1973 stieg der Ölpreis von durchschnittlich 3,29 Dollar je Barrel auf 11,59 Dollar im Jahr 1974 - eine Steigerung um 250 Prozent.

Ein Ölembargo riefe die Zentralbanken noch stärker auf den Plan, vor allem seitens der US-Notenbank, die den Kampf gegen die Inflation sehr viel ernster nimmt als die EZB. Die Märkte gehen bereits aktuell davon aus, dass die Fed die Leitzinsen auf allen noch verbleibenden Sitzungen diesen Jahres um mindestens 25 Basispunkte erhöhen wird. Für Mai wird bereits ein großer Schritt von 50 Basispunkten mehrheitlich eingepreist. Eine stagflationäre Mischung aus nachgebendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation wäre Gift für die Börsen.

Bislang haben sich die Unternehmen recht gut geschlagen, was sicherlich einer der Gründe dafür ist, warum die Börsen nicht tiefer notieren. Allerdings sind immer mehr die Spuren der hohen Produktionskosten und der Mangel an Vorprodukten zu erkennen, was sich in den nächsten Quartalen verschärfen sollte. Das Gewinnmomentum bei einigen Unternehmen dürfte sich daher spürbar abflachen, so die Commerzbank. Es bleibt abzuwarten, inwieweit es den Unternehmen gelingen wird, den Preisdruck weiterzureichen bzw. durch Kostensenkungsmaßnahmen zu lindern.

Welt befindet sich an einer historischen Wegmarke

Nach Einschätzung von Warburg wird die Verschuldung von Staaten wegen des Ukraine-Kriegs dramatisch ansteigen. Allein im Bereich der Rüstung sind signifikante Anstrengungen zu finanzieren. "Als (...) die Bundesrepublik Deutschland noch eine funktionierende Bundeswehr hatte, wurden drei bis vier Prozent des BIP für Verteidigung ausgegeben", heißt es. Die nun geplanten zwei Prozent reichten für eine wirksame Abschreckung nicht aus, wenn das Schlachtfeld eines dritten Weltkrieges vermutlich Deutschland wäre. Zudem werde die Ukraine aufgebaut werden müssen.

"Das sind alles keine günstigen Rahmenbedingungen", konstatiert Warburg. Daher sei es erstaunlich, wie gut sich die Aktienmärkte bisher gehalten haben - auch mit Blick auf das fast schon katastrophale Abschneiden an den Rentenmärkten. Offensichtlich gibt es nach wie vor eine gewaltige Liquidität bei gleichzeitig fehlenden Anlagealternativen. Auf der anderen Seite erscheint es plausibel zu unterstellen, dass angesichts der derzeitigen Unsicherheiten die Kurs-Gewinn-Verhältnisse kein Schnäppchen mehr darstellen.

Warburg sieht das aktuelle Geschehen in einem größeren Zusammenhang: In gewisser Weise befinde sich die Welt wieder an einer historischen Wegmarke; vermutlich noch markanter als 1989. Auch diesmal konnte man ahnen, dass der Wind drehen würde - man musste allerdings genau hinhören und auch hinhören wollen. "Aber wieder wurde die Welt nahezu unvorbereitet davon getroffen, dass der Wind nun anders weht. Diesmal leider nicht als warmer Sommerwind, sondern als arktischer Gegenwind, der selbst im besten Fall noch zu viel Tod und Leid führen wird."

