DJ MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Technologiewerte an der Spitze

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen am Freitagmittag deutlich an. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 14.399 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,9 Prozent auf 3.896 Punkte. Für zunächst gute Laune sorgt der kräftige Dreh ins Plus bei den US-Technologiewerten vom Vorabend. Gestützt wird die Stimmung zudem von den wieder leicht rückläufigen Renditen. Ein schwacher Ifo-Geschäftsklima-Index hat nur zu einer kurzen Delle geführt, einige Marktteilnehmer verweisen darauf, dass er die Ängste vor steigenden Zinsen etwas dämpft. Aber auch rückläufige Ölpreise stützen die Stimmung.

Der Index der Technologie-Aktien steigt um 1,6 Prozent. Infineon bauen ihre Gewinne um 4,6 Prozent aus. "Die Aktie ist aus der Konsolidierung ausgebrochen", sagt ein Händler. Der Sprung auf ein neues Zwei-Wochenhoch sorge dazu für Anschlusskäufe. "Nach dem Kurseinbruch wird Technologie zunehmend als Schnäppchen gesehen", so der Händler.

Chemie- und Medien-Aktien stehen mit einem Plus ihrer Stoxx-Branchenindizes von jeweils 1,3 Prozent ebenfalls auf der Gewinnerseite. Dagegen verliert der Index der Banken ein halbes Prozent. Öl- und Gaswerte notieren knapp behauptet.

Im DAX ziehen neben Infineon auch Sartorius mit 3,1 Prozent Plus deutlich an. MTU legen um 3 Prozent zu. Auf der anderen Seite fallen BASF um weitere 0,6 Prozent und Heidelbergcement um 1,2 Prozent. Henkel geben 1,1 Prozent ab.

Eckert & Ziegler plus 15 Prozent

Eckert & Ziegler haussieren mit Aufschlägen von gut 15 Prozent. "Der Aktienkurs hat sich seit dem Winter mehr als halbiert, da ist Raum für positive Reaktionen auf gute Nachrichten", sagt ein Händler. Der Medizintechniker will auch dieses Jahr weiter wachsen, dazu soll die Dividende erhöht werden. Der TecDAX legt um 1,8 Prozent zu.

Vitesco sind ins Plus gedreht und steigen um 2,5 Prozent. Zunächst hatte die Margenerwartung noch enttäuscht, sie scheint mit dem Kursrückgang aber eingepreist zu sein. Die Analysten der Citigroup bescheinigen Vitesco Technologieführerschaft auf dem strukturell wachsenden Markt für Elektroantriebe. Ihr Kursziel liegt beim Doppelten des aktuellen Niveaus.

ABB setzt Aktienrückkaufprogramm fort

ABB fallen um 0,3 Prozent. Der schweizerische Maschinen- und Elektrotechniker will erneut für 3 Milliarden Dollar eigene Aktien binnen eines Jahres zurückkaufen. Das übersteige die bisher erwartete Ausschüttung von 1,2 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Power-Grid-Sparte, heißt es im Handel.

Aktien von Smiths Group fallen in London um 1,3 Prozent. Das erste Halbjahr des britischen Engineering-Unternehmens sei zwar gut verlaufen, aber der Ausblick nicht erhöht worden, so Händler. Von RBC Capital heißt es dazu, die künftige Strategie für ein beschleunigtes Wachstum sehe gut aus, aber die Aussicht auf Margensteigerungen sei nicht gegeben worden. Daher dürfte der Markt noch weitere Beweise abwarten, bevor er den verbesserten Ausblick einpreise.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.900,32 +1,0% 36,93 -9,3% Stoxx-50 3.710,69 +0,7% 24,57 -2,8% DAX 14.412,09 +1,0% 138,30 -9,3% MDAX 31.409,87 +0,2% 63,04 -10,6% TecDAX 3.320,23 +1,8% 59,95 -15,3% SDAX 14.654,57 +1,3% 181,17 -10,7% FTSE 7.495,47 +0,4% 28,09 +1,1% CAC 6.610,28 +0,8% 54,51 -7,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,50 -0,03 +0,68 US-Zehnjahresrendite 2,36 -0,02 +0,85 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1017 +0,1% 1,1028 1,1003 -3,1% EUR/JPY 134,02 -0,5% 134,26 134,39 +2,4% EUR/CHF 1,0205 -0,3% 1,0222 1,0242 -1,6% EUR/GBP 0,8349 +0,1% 0,8356 0,8344 -0,6% USD/JPY 121,65 -0,6% 121,76 122,14 +5,7% GBP/USD 1,3196 +0,0% 1,3197 1,3189 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,3745 -0,1% 6,3765 6,3799 +0,3% Bitcoin BTC/USD 44.635,87 +1,5% 43.933,46 44.096,02 -3,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,20 112,34 -1,9% -2,14 +49,0% Brent/ICE 116,86 119,03 -1,8% -2,17 +51,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,52 1.958,52 -0,3% -5,00 +6,8% Silber (Spot) 25,62 25,55 +0,3% +0,07 +9,9% Platin (Spot) 1.020,83 1.026,68 -0,6% -5,85 +5,2% Kupfer-Future 0,00 4,73 0% 0 +6,0% ===

March 25, 2022 08:09 ET (12:09 GMT)

