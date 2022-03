Die Sektkorken knallen heute bei Cancom. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schaltet Cancom dadurch in den Hausse-Modus?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 57,60 EUR. Bei Cancom geht es jetzt also besonders hoch her!

