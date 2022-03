WOCHENVORSCHAU/28. März bis 3. April (13. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/28. März bis 3. April (13. KW)

=== M O N T A G, 28. März 2022 09:00 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-PK (digital) 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zur Vorstellung der Watchlist und zur Zukunft der Hauptversammlung in der Post-Corona-Zeit 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 EU/ao Treffen der Innenminister, Brüssel 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Schwedens Ministerpräsidentin Andersson, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Global Solutions Summit, Berlin 18:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Veranstaltung der Federation belge du secteur financier, Brüssel - DE/PK der Parteien zum Ausgang der Landtagswahl im Saarland, SPD-Chefin Esken und SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger (11:30); CDU-Chef Merz und Ministerpräsident Hans (13:00), Berlin D I E N S T A G, 29. März 2022 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK), Augsburg 07:00 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:00 DE/Windeln.de SE, Jahresergebnis, Grünwald 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt 07:20 DE/Medios AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Jena 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis, Dettingen 07:45 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:25 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis, Nassau 08:45 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 09:00 DE/Berlin Energy Transition Dialogue, Teilnahme u.a. von Bundeswirtschaftsminister Habeck, -außenministerin Baerbock, UN-Generalsekretär Guterres und britischer Energieminister Kwarteng *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 10:00 DE/BDA-Präsident Dulger, SPD-Chef Klingbeil und Grünen-Chef Nouripour, Reden auf der Veranstaltung "100 Tage Ampelkoalition - Bilanz und Ausblick mit der Wirtschaft" 10:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, PK zur bundesweiten Baulandumfrage, Berlin *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis *** 11:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag mit Strategie-Update (virtuell) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 19:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahresempfang der IHK Duisburg 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Adesso SE, Jahresergebnis, Dortmund M I T T W O C H, 30. März 2022 06:50 DE/Stratec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:25 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis, Ahrensburg *** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Ratingen 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/q.beyond AG, ausführliches Jahresergebnis, Köln *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:45 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis, Heidelberg 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis, Cuxhaven 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 10:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Zentralbank Zyperns, Nikosia *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV *** 10:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Vorstellung der aktualisierten Konjunkturprognose, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 4Q, Mainz 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:35 DE/Centogene NV, Ergebnis 4Q, Rostock *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) 16:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP zum digitalen Euro, Brüssel *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen März *** - DE/Stellenindex BA-X März D O N N E R S T A G, 31. März 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Niestetal *** 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:30 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis, Puchheim 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Wiesbaden 07:45 DE/Home24 SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:55 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis, Beelen *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar *** 08:00 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Gütersloh 08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis, Garching 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q, Stockholm 08:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Vorstellung des Jahresberichts 2021 der Bankenaufsicht im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 10:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu "Monetary policy during the pandemic" in der Paris School of Economics *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (virtuell) 10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Videokonferenz) *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK (virtuell) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Österreichs Bundeskanzler Nehammer, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März 23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis, Reutlingen - DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis, Dresden F R E I T A G, 1. April 2022 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin März 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim *** 08:30 CH/Verbraucherpreise März *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März *** 16:00 US/Bauausgaben Februar - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Moody's), Italien (Moody's), Polen (S&P), Türkei (S&P) S A M S T A G, 2. April 2022 10:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Ambrosetti Finance Workshop, Cernobbio S O N N T A G, 3. April 2022 - HU/Parlamentswahl in Ungarn - RS/vorgezogene Parlamentswahl in Serbien ===

