GESCO AG: Rekord-Dividende vorgeschlagen



- Bestes Unternehmensergebnis liefert Basis für Rekord-Dividende

- Unternehmensführung schlägt EUR 0,98 pro Aktie vor Die im Prime Standard notierte GESCO AG hatte am 9. März ihre vorläufigen Geschäftszahlen veröffentlicht und über ein Konzernjahresergebnis von 26,9 Mio. EUR informiert. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,98 EUR pro dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Den Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie einen konkreten Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht die Gesellschaft im Rahmen der virtuellen Bilanzpressekonferenz am 21. April 2022 auf ihrer Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte. Kontakt: Peter Alex

