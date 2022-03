Andrej Nikolajewitsch Palii, der stellvertretende Kommandant der Schwarzmeerflotte, wurde nach Angaben der ukrainischen Regierung in Mariupol von einem Scharfschützen getötet, berichtet "The Times of Israel". In einer Nachricht auf Telegram beschrieb Mikhail Razvojaev, der Gouverneur von Sewastopol...

