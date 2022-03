NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,65 Prozent auf 122,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 2,46 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mai 2019.

Beobachter nannten die überwiegend freundliche Stimmung an den Aktienmärkten als Grund für die geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen wie US-Staatsanleihen. Zudem sorgen seit Tagen die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed für Renditeauftrieb. Die Fed hat im März die Leitzinswende eingeleitet, indem sie erstmals seit 2018 den Leitzins angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt hat./bgf/la/jha/