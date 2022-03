Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die unerwartete und tragische Entscheidung des russischen Präsidenten Putin, die gesamte Ukraine militärisch anzugreifen, habe die Aktienmärkte im Februar schwer belastet. Der DAX habe mit einem Minus von 6,6% bei 14.888 Punkten geschlossen. Der MDAX habe 4,4 % verloren, der SDAX 4,2% und der TecDAX 6,4% Prozent. Die Einkaufsmanagerindices (Purchasing Manager Index, PMI) für die Eurozone für den Monat Februar hätten ein insgesamt positives Bild signalisiert, das von den Steigerungen im Dienstleistungssektor getragen worden sei, da die Omikron-Beschränkungen aufgehoben worden seien. Der zusammengesetzte Wert sei von 52,3 im Januar auf 55,8 im Februar gestiegen, angeführt von der Aktivität im Dienstleistungssektor mit 55,8 gegenüber zuvor 51,1. Der PMI für den Dienstleistungssektor habe sich sowohl in Deutschland (56,6 gegenüber 52,2) als auch in Frankreich (57,9 gegenüber 53,1) deutlich verbessert. ...

