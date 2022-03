Vaduz (ots) -



Regierungschef-Stellvertreterin und Innenministerin Sabine Monauni konnte am Freitag, 25. März die Mitglieder der Konferenz der Ostschweizerischen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren in Liechtenstein (OJPD) begrüssen. Themen der diesjährigen Frühjahrssitzung waren schwergewichtig die Berichterstattung über die Polizeischule Amriswil und deren Weiterentwicklung. An der Polizeischule Amriswil werden auch die liechtensteinischen Polizistinnen und Polizisten ausgebildet. Weiteres diskutierten die Vertreter der Kantone und Liechtensteins den Handlungs- und Koordinationsbedarf aufgrund des Ukraine-Konflikts.



Die OJPD ist eine regionale Direktorenkonferenz der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK). Die Mitglieder der OJPD treffen sich zweimal jährlich, um für die Ostschweiz wichtige Themen im Bereich der Sicherheit und der polizeilichen Zusammenarbeit zu beraten.



