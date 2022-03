FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Vitesco haben am Freitag nach zunächst deutlichen Verlusten ins Plus gedreht. Am Nachmittag stiegen sie nach einem Tief am Morgen von 33,30 Euro im erweiterten Favoritenkreis des Nebenwerteindex SDax um 3,5 Prozent auf 36,60 Euro. Damit konnten sie sich über der 21-Tage-Linie fangen.

Der Autozulieferer plant für das neue Jahr wegen des Chipmangels und steigender Kosten vorsichtig. Das Unternehmen geht von einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 2,2 bis 2,7 Prozent aus. Der Umsatz soll von 8,35 Milliarden im vergangenen Jahr auf 8,6 bis 9,1 Milliarden Euro steigen.

Analyst David Lesne von der schweizerischen Bank UBS rechnet nun mit sinkenden Markterwartungen. Auch Experte Philipp Konig von der Investmentbank Goldman Sachs verwies auf den überraschend schwachen Margenausblick. Positiv hob er im Gegenzug aber einen soliden Auftragseingang mit Blick auf das Geschäft rund um Teile für Elektroautos hervor.

Der Aktienkurs von Vitesco war in den letzten Monaten schon stark gefallen. Der Autozulieferer Continental hatte das Unternehmen im September via Spin-Off abgespalten. Der erste Kurs lag bei 59,80 Euro.

Anschließend ging es abwärts. Mit dem Börsenabsturz infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sackte der Kurs nochmals deutlicher ab, bis auf 25,65 Euro Anfang März. Seither hat er sich um mehr 40 Prozent erholt./mis/men/jha/