Jürgen Wahl, EXAA, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Die Wiener Börse beteiligt sich am 8. Juni 2001 an der Gründung der Strombörse EXAA, der ersten voll digitalen Handelsplattform für Energieprodukte 2. Am. 21. März 2002 hat die EXAA den Spothandel mit elektrischer Energie als Abwicklungsstelle der Wr. Börse als Warenbörse erfolgreich aufgenommen Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 . (Der ...

