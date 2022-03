Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute Valneva-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund sieben Prozent. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 35,50 USD. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Valneva erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Immerhin genügt ein Plus von rund elf Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bisher liegt dieser Bestwert bei 39,38 USD. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...