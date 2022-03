Hamburg (ots) -Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY mit Sitz in Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 15 neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, Vertrieb, Buchhaltung, Marketing, Mediengestaltung, Mediaproduktion, Finanzbuchhaltung und Backoffice/Büromanagement. Das Team der FAIRFAMILY GmbH mit den Geschäftsführern Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich hilft mittelständischen Unternehmen dabei, ein einzigartiges und gefördertes Gesundheits-Benefit-System zu etablieren. Das Ziel: Dank der zahlreichen Gesundheits-Benefits wird man als Arbeitgeber attraktiv für Bewerber und schafft es, seine Mitarbeiter zu motivieren und emotional an das Unternehmen zu binden.Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer von FAIRFAMILY: "In der Praxis in unseren Beratungen ist es immer wieder erschreckend, wie viele Mitarbeiter in ihren Unternehmen unzufrieden sind. Häufig herrscht ein schlechtes Arbeitsklima, keine Anerkennung für die persönliche Leistung und fehlende Aufstiegschancen. Wir beraten Unternehmen nicht nur in diesem Bereich, sondern leben eine gesunde Unternehmenskultur vor." Dazu bietet der ehemalige Marineoffizier und gelernte Führungskräfte-Ausbilder sowie CoachMediator seinen Mitarbeitern zahlreiche Vorteile.Wer im Team des Hamburger Unternehmens arbeitet, der erhält nicht nur eine attraktive Vergütung und gute Karrierechancen. FAIRFAMILY steht auch für eine offene Kommunikationskultur, einen besonderen Spirit im Team, das gemeinsam klare Ziele verfolgt und eine Menge Spaß bei der täglichen Arbeit. Eine weitere Besonderheit an der FAIRFAMILY ist, dass diese ein eigenes Mitarbeiter-Schulungssystem aufgebaut hat. Auch Quereinsteiger/innen haben somit die Möglichkeit, bei der Unternehmensberatung zu arbeiten. Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiter selbst vom Gesundheits-Benefit-System der Firma. Dazu wurde sogar Feel-Good-Managerin Laura Thamm eingestellt.Zusatzleistungen für Mitarbeiter sind unter anderem ein jährliches Gesundheitsbudget von 900 Euro für Massage, Brille, Heilpraktiker-Sitzungen oder Physiotherapie. Ebenso gibt es umfangreiche Gesundheitsleistungen für Familienangehörigen, einzigartige Teamevents, Onlinerabatte bei über 500 Onlineshops, ein Mobilitätsbudget für den Weg zur Arbeit, die Übernahme der privaten Handy-/ Internetrechnung, eine Terminvereinbarung beim Facharzt innerhalb von fünf Tagen, eine FAIRFAMILY-Rente mit hohem Zuschuss, gezahltes Mittagessen und immer frisches Obst, E-Bike Leasing und noch vieles mehr, wie Laura Thamm erläutert."Bei uns triffst du auf ein hoch motiviertes Team, in dem jeder Lust hat, an einer gemeinsamen Vision zu arbeiten - diese ist: Wir möchten anderen Arbeitgebern dabei helfen, eine besondere Kultur und ein Gesundheits-Benefit-System nachhaltig zu leben. Ich bin sehr dankbar für unsere Mitarbeiter und auch stolz auf unsere Entwicklung im Team!", erklärt der zweite Geschäftsführer Felix Anrich, der als ehemaliger Leistungssportler weiß, was es heißt, die eigene Gesundheit zu fördern.Über die FAIRFAMILY GmbHDas Hamburger Unternehmen ist 2016 entstanden und ist mit ihrer umfassenden Erfahrung aus inzwischen über 4.000 Beratungen mittlerweile Marktführer im Bereich Gesundheits-Benefit-System im Mittelstand. Außerdem ist FAIRFAMILY TÜV-zertifiziert und wurde 2021 als eine der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Das zeigt sich beispielsweise in besonderen Ergebnissen, so in dem aktuellen wissenschaftlichen Projekt mit der Uni St. Gallen. Mehr Informationen finden Bewerber unter www.fairfamily.de/karriere.Pressekontakt:FAIRFAMILY GmbHhttps://www.fairfamily.de/Telefon: 040-3346678 - 0E-Mail: info@fairfamily.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Fairlohnung® GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161823/5180838