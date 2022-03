DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

CompuGroup Medical vereinbart Erwerb von INSIGHT Health



25.03.2022 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Koblenz, 25. März 2022 - Die CompuGroup Medical Deutschland AG, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der RLPR AG und der INSIGHT Health Holding GmbH über den Erwerb aller Beteiligungen an der INSIGHT Health Gruppe abgeschlossen. Die INSIGHT Health Gruppe, bestehend aus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG, ihrer Komplementärin INSIGHT Health Management GmbH und der Gesellschaft für statistische Gesundheitsforschung mbH, allesamt mit Sitz in Waldems, Deutschland, ist aktiv im Bereich der sogenannten "Market Intelligence Analyse" von Gesundheitsdaten. Mit der Transaktion soll das Angebot der Gesellschaft im Bereich Market Intelligence Analyse von Gesundheitsdaten gestärkt werden. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die INSIGHT Health Gruppe einen Umsatz in Hohe von circa EUR 36 Mio. Der Kaufpreis für die 100%-Beteiligung an der INSIGHT Health Gruppe beträgt zwischen EUR 61 Mio. und EUR 63 Mio., abhängig von zukünftigen betrieblichen Entwicklungen. Diese Beträge berücksichtigen die Anpassungen um die Nettoverbindlichkeiten, das Working Capital und die von den Zielgesellschaften zu entrichtende Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden. Der Vollzug wird im Verlauf der nächsten Monate erwartet. 25.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de