Die Erholungsbewegung für Tech-Aktien hält weiter an. Auch die ETFs von Cathie Wood wie beispielsweise der ARK Innovation ETF legen wieder etwas zu und ziehen Hunderte Millionen Dollar an Anlegergeldern an. Dabei hat die Erholung, bei der von ARK bevorzugten nicht-profitablen Zukunftswerte noch gar nicht wirklich gestartet.Der Nasdaq 100 konnte in den vergangenen Wochen wieder deutlich zulegen. Die Ukraine-Krise scheint vorerst eingepreist und der jüngste Fed-Entscheid sowie eine Beruhigung an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...