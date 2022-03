NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vitesco nach vollständigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der schwache Margenausblick des Autozulieferers könnte die Anleger enttäuschen, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings impliziere der Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn bereits eine Senkung der Konsensschätzungen. Zudem habe Vitesco einen ermutigenden Auftragseingang für das Geschäft mit Elektroantrieben berichtet - er liege deutlich über dem von Wettbewerbern./gl/tih



ISIN: DE000VTSC017

