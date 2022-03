DJ Gas-Notfallplan: Versorger fürchten Klagen der Industrie - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Energieversorger fürchten laut einem Magazinbericht bei einem Stopp russischer Gaslieferungen Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe durch Unternehmen, die nicht mehr ausreichend mit Gas versorgt werden können. Die Versorger sollen deshalb bei einer vertraulichen Sitzung von der Bundesnetzagentur verbindliche Kriterien eingefordert haben, nach denen die Behörde über die Belieferung der Industriebetriebe entscheidet, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel am Freitag laut Vorabbericht ohne Angabe von Quellen.

Am Donnerstag hatte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) die Bundesregierung aufgefordert, die Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas auszurufen. Dieser sieht bisher vor, dass bei sinkendem Gasdruck zuerst private Haushalte versorgt werden. Industriebetriebe müssen mit Rationierung oder Abschaltung rechnen.

Die Bundesnetzagentur bestätigte Dow Jones, dass Gespräche zur Krisenvorbereitung mit der Industrie und der Energiewirtschaft stattfinden. Deren Anlass sei "die Vorbereitung für den Fall unvermeidbarer Abschaltungen der Industrie in einer Gasversorgungskrise", teilte die Behörde per Email mit. "Haushaltskunden unterliegen in einer solchen Situation einem besonderen gesetzlichen Schutz und werden vorrangig versorgt". Zu den Details der Gespräche könne sich die Bundesnetzagentur nicht äußern.

"Es geht darum vorbereitet zu sein für einen Fall, von dem wir hoffen, dass er nie eintritt", sagte der seit Anfang des Monats amtierende Behördenchef Klaus Müller laut der Mitteilung.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf die Stellungnahme der Bundesnetzagentur. Vom BDEW war kurzfristig keine Stellungnahmen zu erhalten.

March 25, 2022

