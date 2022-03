Nach dem Einfall russischer Truppen in der Ukraine Ende Februar war der deutsche Leitindex auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Im Vergleich zum Hoch im Januar bei 16.285 betrug der Kursverlust zeitweise rund 24 Prozent. Doch seitdem geht es aufwärts, wie so oft im Monat März.An der Börse wiederholen sich bestimmte Muster immer wieder. Dies liegt wahrscheinlich, dass viele Anleger an Wiederholungen glauben und entsprechend handeln. Möglicherweise ist es aber auch einfach nur Zufall.So ...

