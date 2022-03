Ifo-Geschäftsklimaindex stürzt ab - Situation in der Ukraine belastet

Werbung



Am Freitagmorgen veröffentlichte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung seinen monatlichen Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Der Index bricht für den Monat März auf 90,8 Punkte ein und zeigt somit eine deutliche Verschlechterung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft an. Die konjunkturellen Erwartungen brachen um 13,3 Punkte gegenüber dem Vormonat ein. Damit fällt der Rückgang stärker aus als in der Coronakrise 2020. Vor allem hohe Energiepreise, Lieferengpässe und Unsicherheiten im Hinblick auf die geopolitische Situation in der Ukraine belasten die deutschen Unternehmen.





Die aktuellen Unsicherheiten sich auch an den Finanzmärkten zu spüren. Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX© und die 30-Jährige Rendite USA. Die Grundzüge der Technischen Analyse erklärt er außerdem am kommenden Montag um 12:30 Uhr live auf Instagram. Hier finden Sie außerdem regelmäßige Kurzanalysen zu spannenden Basiswerten.

