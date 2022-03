Wochenausblick: DAX - Anleger warten auf neue Impulse. Wasserstoff- und Autoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Akienmärkte bewegten sich in der abgelaufenen Woche in einer engen Range. Signifikante Impulse blieben aus und so beobachteten die Investoren die Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt. Kommende werden die Blicke weiter in Richtung Ukraine gehen. Zudem werden die Veröffentlichungen von Arbeitsmarktberichten und Verbraucherpreise aus zahlreichen Ländern erwartet. In der nächsten Woche endet darüberhinaus für die meisten Unternehmen das erste Geschäftsquartal. Damit rückt in den nächsten Wochen die Berichtssaison wieder in den Fokus. Für gewöhnlich warten einige Unternehmen vorab mit Eckdaten auf und könnten damit Impulse setzen.

Zum Wochenschluss pendelten sich die Renditen auf weiterhin hohem Niveau ein. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar und März fiel überraschend schwach aus. Die Verbraucherstimmung in Italien trübte sich zuletzt ebenfalls merklich ein. Die steigenden Energiekosten sowie die anhaltende Lieferkettenproblematik belastet zunehmend Unternehmen und Verbraucher. Eine Konsolidierung am Rentenmarkt läßt dennoch auf sich warten. Ein gemischtes Bild zeigte sich derweil bei den Edelmetallen. Gold und Silber präsentierten sich etwas fester während Palladium und Platin im Wochenverlauf etwas nachgaben. Im Brennpunkt stand einmal mehr der Ölpreis, der sich in der zweiten Wochehälfte zwar von seinem jüngsten Höchststand distanzierte. Der Trend ist dennoch weiter aufwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Im DAX bewegten sich die meisten Titel kaum von der Stelle. Allerdings gab es eine Reihe von Ausreißern nach oben und nach unten. So konnten die Aktien von Deutsche Bank, Hannover Rück und Infineon deutliche Wochengewinne verbuchen. Die beiden Internet-Dienstleister Delivery Hero und Zalando sowie die Aktien von HeidelbergCement und Vonovia mussten deutlich Federn lassen. In der zweiten Reihe fielen vor allem K+S, Nemetschek und Rheinmetall mit kräftigen Kursgewinnen auf. In den USA waren vor allem Technologiewerte gefragt. Die Aktien von Nvidia, Tesla und Peloton schraubten sich sogar zweistellig nach oben. Nvidia und Tesla wurden kürzlich hier auf dem onemarkets blog besprochen.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index sowie Rohstoffindizes wie der Stoxx Europe 600 Basic Resources und Stoxx Europe 600 Oil & Gas.

Kommende Woche legen unter anderem Aareal Bank, About You, Aroundtown, Basler, Befesa, BioNTech, BYD, Cancom, Comerzbank, Deutsche Wohnen, ElringKlinger, Encavis, flatexDegiro, Jenoptik, Jungheinrich, Nordex, Pfeiffer Vacuum, Porsche, Sixt, SMA Solar, Stroeer, Varta und Wacker Neuson ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. Carl Zeiss Meditec, Henkel laden zur Hauptversammlung. BASF gibt ein Investor Upadate und Wacker Chemie lädt zum Strategy Update. In den USA werden zudem Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen erwartet. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

MONTAG, 28. MÄRZ

keine Termine

DIENSTAG, 29. MÄRZ

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für April

Frankreich - Verbrauchervertrauen, März

USA - Philadelphias FED-Präsident Harker spricht bei einer Veranstaltung des Centre for Financial Stability über die wirtschaftlichen Aussichten

USA - Verbrauchervertrauen, März

USA - FED-Präsident von Philadelphia, Harker, spricht im Penn Club of New York

MITTWOCH, 30. MÄRZ

Deutschland - DIW Konjunkturbarometer

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, März endgültig

Deutschland - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für März

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA - BIP Q4, endgültig und Jahr 2021

USA - FED-Präsident von Atlanta, Bostic, spricht zum Thema "Economic Leadership from America's Founding to the Global Pandemic" im Rahmen der George Washington Leadership Lecture Series der University of Southern California

DONNERSTAG, 31. MÄRZ

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, März

Frankreich - Konsumausgaben, März

Frankreich - Verbraucherpreise, März vorläufig

Frankreich - Konsumausgaben, Februar

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

Europa - Arbeitsmarkt, Februar

USA - Persönliche Einkommen und Konsum, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 26. März

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, März

FREITAG, 1. APRIL

Japan - Tankan-Bericht, Q1

China - Caixin PMI Industrie für China, März, endgültig

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für März, detaillierts Ergebnis

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, März, detailliertes Ergebnis

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, März vorläufig

USA - Arbeitsmarktbericht, März

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, März

USA - Bauausgaben, Februar

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.470/14.500/14.760/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.700/14.000/14.100 Punkte

Der DAX stagnierte zum Wochenschluss in der Range der Vortage. Das technische Bild bleibt somit zunächst unverändert. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben liegt bei rund 14.500 Punkten. Gelingt ein Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.760 Punkte. Dort trifft der Leitindex allerdings auf einen starken Kreuzwiderstand. Bei rund 14.100 Punkten findet der DAX aktuell eine Unterstützung. Kippt der Index unter das Level, droht eine Konsolidierung bis 13.450 Punkte. Eine nachhaltige Bewegung nach oben oder unten ist somit frühestens bei einen Ausbruch aus der Range 14.100/14.500 Punkte zu erwarten.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2020-25.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.03.2015- 25.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR510Y 3,67* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX HR4X26 3,45* 14.250 14.750 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.03.2022; 17:10 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 2,35* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX HR4X3C 3,52* 15.500 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.03.2022 17:11 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

