VALLETTA (dpa-AFX) - Malta wählt an diesem Samstag ein neues Parlament. Mehr als 340 000 Einwohner der Mittelmeerinsel sind zum Urnengang in die Wahllokale aufgerufen, die von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet sind. Die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela liegt in den Umfragen klar in Führung gegenüber den Nationalisten von Bernard Grech; eine Wiederwahl Abelas im kleinsten EU-Land wird also erwartet. Mit der Auszählung wird am Sonntagmorgen begonnen, ein inoffizielles Ergebnis dürfte gegen 10.00 Uhr da sein. Der offizielle Sieger wird dann aber erst am Montag verkündet./msw/DP/ngu