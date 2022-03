FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag moderat im Plus geschlossen. Dabei schwankte er weiterhin in einer engen Handelsspanne zwischen Gewinnen und Verlusten. Der Einbruch des Ifo-Geschäftsklimaindex wurde am Markt überraschend entspannt aufgenommen. Allerdings war das Handelsvolumen wie bereits am Vortag insgesamt recht dünn.

Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,22 Prozent höher auf 14 305,76 Punkte aus dem Tag. Der Wochenverlust beläuft sich damit auf 0,7 Prozent. Auch europaweit legten die meisten Börsen am Freitag leicht zu. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande sank indes um 0,56 Prozent auf 31 171,51 Zähler./ck/jha/

