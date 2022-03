Eigentlich sah es vor dem Wochenende nach Stabilisierung der Ölpreise aus - wenn auch auf hohem Niveau. Da platzen am Freitagnachmittag Berichte über ein Feuer in einem Öl-Lager von Saudi Aramco in der Stadt Dschidda herein und sorgen für neue Unsicherheit. Auslöser soll Raketenbeschuss gewesen sein.In übereinstimmenden Medienberichten ist die Rede von einem "riesigen Feuer" in einer Gegend der Stadt, in der sich diverse Anlage des saudi-arabischen Staatskonzerns befinden. Über der Küstenstadt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...