Der SMI büsst 0,08 Prozent auf 12'121,67 Punkte ein. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Minus von 0,5 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht nachgegeben. Auch auf die Gesamtwoche resultierte damit ein bescheidenes Minus, nachdem es in den beiden Vorwochen noch deutlich aufwärts gegangen war. Am Berichtstag setzte sich der orientierungslose Handel der vergangenen Tage fort. So wechselte der SMI im Tagesverlauf mehrmals die Vorzeichen und fiel erst gegen Handelsende - begleitet von...

