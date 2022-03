Straubing (ots) -Primäres Ziel der 1980 wieder eingeführten Zeitumstellung war es übrigens, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Wenn es abends draußen länger hell ist, wird weniger Strom für die Beleuchtung verbraucht, so der Gedanke. Kritiker haben den Energiespareffekt immer wieder angezweifelt. Und genau dieser Grundgedanke ist mittlerweile auch widerlegt. Zwar wird durch die Sommerzeit im Sommer tatsächlich etwas weniger Energie verbraucht. Aber im Frühjahr und im Herbst wird dafür am Morgen mehr geheizt. Energieersparnisse sind also hinfällig.Zusammengefasst: Die Sommerzeit ist nicht nur ungesund, sondern bringt noch dazu auch keinen echten Mehrwert.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5180936