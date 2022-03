Harvest Trading Cap erwirbt ersten Broker für die Dominikanische Republik und die ganze Welt

MIAMI, March 25, 2022eine Vereinbarung mit dem regionalen Manager und Brand Manager von IronFx für Lateinamerika, Pedro Cean, und dem Senior Business Developer Nicolás de León, mit dem Ziel, die besten Finanzdienstleistungen für die Kapitalisierung auf allen internationalen Märkten anzubieten.



Die Vereinbarung über eine strategische Beteiligung zwischen beiden Unternehmen wurde in den Büroräumen von Harvest Trading Cap in der Dominikanischen Republik unterzeichnet, in Santo Domingo, C/ la Marginal Nuñez de Cáceres Edificio Corporativo NC, Suite 602, Distrito Nacional, Dominikanische Republik. Den Vorsitz hatte der CEO Jairo González MA.

IronFX ist ein preisgekröntes, weltweit führendes Unternehmen im Online-Trading mit 10 Trading-Plattformen und über 200 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Devisen, Spotmetalle, Futures, Aktien, Spotindizes und Rohstoffe. IronFX wurde 2010 gegründet und betreut private und institutionelle Kunden in mehr als 180 Ländern in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde das Ziel gesetzt, die endgültigen Leitlinien für die Fertigstellung und den offiziellen Start des Brokers im Namen von Harvest Trading Cap für die gesamte Dominikanische Republik mit tatkräftiger Unterstützung von IronFx unter dem Namen ZorroTrade festzuzurren.

Dieser Broker wird als Finanzvermittler zwischen "Tradern", also Käufern und Verkäufern von Aktien auf dem Markt, handeln. Dabei ist zu beachten, dass der Broker über alle relevanten Lizenzen verfügt, um die finanzielle Schätzung vorzunehmen. Dies ermöglicht Ihnen, weiterhin sicher an den Börsen der Welt zu investieren.

ZorroTrade wird der erste von einem dominikanischen Unternehmen erworbene Broker sein, der die besten Vorteile für alle Händler weltweit bietet, die auf den Online-Trading zurückgreifen, um auf dem größten und liquidesten Markt der Welt Erlöse zu erzielen. Die heutigen technologischen Innovationen ermöglichen es Harvest Trading Cap , Devisen-, Rohstoff-, Energie-, Index- und Aktienhändlern über ZorroTrade mit einem Smart Device und einer Internetverbindung einfaches Trading per Tastendruck anzubieten.

" Harvest Trading Cap hat heute mit dem Kauf des Maklers ZorroTrade über IronFx, eines wichtigsten Börsenmaklerunternehmen der Welt, einen der erfolgreichsten Schritte in diesem umkämpften Wettbewerb gemacht. Unsere Händler der Harvest Trading Cap Academy und all unsere Follower in der Dominikanischen Republik und weltweit werden dies zu schätzen wissen", so Jairo Gonzalez .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e7f06c4-3247-459a-abce-add283549f00