East Africa Metals - Waffenruhe in Äthiopien beschlossen!

"Im äthiopischen Bürgerkrieg stimmen erstmals beide Seiten einer Waffenruhe zu - es könnte ein erster Schritt in Richtung Frieden sein."

- so titelt die Neue Zürcher Zeitung. Das bedeutet, dass nun die realistische Möglichkeit besteht, dass die chinesischen Partner von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen mit der Konstruktion der drei Goldminen beginnen können, um die fast 2 Mio. Unzen Gold im Wert von derzeit fast 3,5 Mrd. USD zu fördern.

Durch eine Beilegung des Konflikts zwischen der Regierung und den TPLF-Rebellen wird faktisch ein Wert von fast 3,6 Milliarden Dollar für East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) freigeschaltet (fast 2 Mio. Unzen Gold)! Alle drei Minen sind bereits durch das Genehmigungsverfahren gelaufen und erhielten die notwendige Betriebserlaubnis.

Die Neue Zürcher Zeitung meldet ganz aktuell:

Quelle: NZZ

Die NZZ schreibt weiter: "Äthiopiens Regierung, die seit eineinhalb Jahren im Krieg mit der nördlichen Provinz Tigray steht, hat am Donnerstagabend eine einseitige Waffenruhe erklärt. Die Aufständischen von der Tigray People's Liberation Front (TPLF), der dominierenden politischen und militärischen Kraft in Tigray, signalisierten einige Stunden später ihre Zustimmung. Es ist das erste Mal in dem Krieg, der eine der weltweit schwersten humanitären Katastrophen verursacht hat, dass beide Konfliktseiten in eine Waffenruhe einwilligen."

Situationsfazit:

Schon seit einigen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass aktive Friedensverhandlungen hinter den Kulissen stattfinden. Dies wurde zwar immer wieder dementiert, aber es scheint, als ob der Weg zur Normalisierung der Zustände geebnet wäre.

Die Aufhebung der staatlichen Reisebeschränkungen für die Tigray-Region ist der nächste logische Schritt, der es dann ermöglichen sollte, dass East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) und seine Partner sich endlich wieder dem Masterplan widmen können, nämlich drei Goldminen in Betrieb zu führen. - Und das Beste daran ist, dass dies EAM genau NULL kosten wird. Man hat zwar grob 70% des Besitzes abgegeben (bzw. gibt ab), aber 30% von 3,6 Milliarden USD sind über 1 Milliarde USD (in Situ Wert). - Da mutet der Börsenwert von 40 Mio. USD von EAM im Vergleich geradezu lächerlich an.

Noch absurder wird dieser Wert, wenn man bedenkt, dass noch in diesem Quartal die Mine in Tansania (+1 Mio. Unzen) den Vollbetrieb aufnehmen soll, deren Förderung auf +40.000 Unzen pro Jahr hochskaliert werden MUSS (Pressemeldung vom 9.3. 2022: East Africa says Magambazi development ahead of schedule). Bei Nichterreichung dieses Zieles werden Strafzahlungen an EAM vom Betreiber PMM Mining fällig.

Ich bin mir durchaus bewusst, dass der Terminus "Übernahme" - speziell bei Pennystocks - sehr häufig strapaziert wird, aber in diesem Fall ist dieses Szenario plausibler als irgendwo anders. Mögliches Interesse verorte ich bei Zijin und Tibet Huayu, den Vertragspartnern von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) in Äthiopien. Diese beiden Firmen sind ohnehin gewillt, das "Risiko" einer Investition in Äthiopien auf sich zu nehmen, da wäre es doch nur logisch, den EAM-Anteil am Gold einfach aufzukaufen, denn für 100-150 Mio. USD erhält man einen In-Situ Wert von über 1 Mrd. USD. - Das wäre doch kein schlechtes Geschäft, oder?

Es könnte durchaus sein, dass nun, auf dem Hintergrund dieser Informationen, ein wirklich idealer Zeitpunkt gekommen ist, um in East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) zu investieren! Meinung Autor

Ein noch recht aktuelles Interview, das Joe Brunner mit CEO Andrew Lee Smith führte, bestätigte schon vorab den positiven Ausblick, den man nun durch die aktuellen News bestätigt sieht. Smith meinte schon vor Wochen, dass auch er den Eindruck habe, dass der Friedensprozess schon eingeleitet wurde und dies auch durch die Wahrnehmungen der Mitarbeiter vor Ort bestätigt wird.

Upsider 2 - Tansania

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat einen Vertrag mit PMM Mining (den Betreiber der Mine), dass 30% des geförderten Goldes der Maganbazi Mine an EAM geliefert werden müssen (Selbstkostenpreis +15%). Bei der anvisierten Förderquote von +40.000 Unzen pro Jahr sind das +12.000 Unzen mit einem Wert von fast 30 Mio. CAD - wohlgemerkt PRO JAHR, und das 25 Jahre lang!

Die zuletzt veröffentlichte News (Link) legt nahe, dass schon in den kommenden Wochen Gold-Dollars erheblichen Ausmaßes in die Kassen von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) fließen werden.

East Africa Metals Inc.*

WKN: A1T79H, TSXV: EAM

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen. ALLE Projekte haben die notwendigen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden! Hier die Übersicht: