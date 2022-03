Die Analysten von SRC Research bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 42,0 Euro für CA Immo. Das Unternehmen wird den Verkauf nicht-strategischer Immobilien fortsetzen und zieht beim rumänischen Markt (derzeit rund 400 Mio. Euro Volumen) auch einen kompletten Rückzug in Betracht. "Das erhöht die Fire Power für weitere Zukäufe in den Kernmärkten wie Deutschland. Die Liquididätsaustattung ist ohnehin sehr gut, wir sehen den Cash-Bestand derzeit trotz der Zahlung der Superdividende vor einigen Tagen bei rund 500 Mio. Euro. Der net LTV ist mit 31% sehr niedrig (2020: 34%). Das aktuelle Kursniveau unter 30 Euro erachten wir als günstig", so die Analysten.

