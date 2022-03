Wichtige Punkte Eine langfristige Denkweise ist der Schlüssel zum Vermögensaufbau an der Börse. MercadoLibre ist das größte Ökosystem für E-Commerce und digitalen Zahlungsverkehr in Lateinamerika, und das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens befindet sich auf einem Fünfjahrestief. The Trade Desk hat kürzlich mehrere Partnerschaften geschlossen, die ihm helfen sollen, Marktanteile in der 500 Mrd. US-Dollar schweren digitalen Werbebranche zu gewinnen. Trotz des jüngsten Ausverkaufs ist der Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...