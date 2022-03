Den Wochenabschluss hat es dem Impfstoffplatzhirsch aus Mainz noch einmal kräftig verhagelt. Denn die Aktie musste einen guten Teil der jüngsten Gewinne wieder abgeben und verlor an der Wall Street rund vier Prozent. Doch das alles dürfte in der kommenden Woche ohnehin obsolet werden, wenn BioNTech seine Zahlen für das abgelaufene Jahr und vor allem seinen mit Spannung erwarteten Ausblick für 2022 veröffentlicht.

So wird BioNTech am 30. März über die Zahlen für das vierte Quartal und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021 Rechenschaft ablegen. Angesichts der explodierenden Fallzahlen quasi überall auf der Welt dürfte dabei insbesondere der Ausblick für die kommenden Monate extrem spannend werden. An der Börse konnte sich die Aktie trotz der Freitagsschwäche ...

