Die aktuelle Diskussion über die Deglobalisierung ist an Ironie nicht zu überbieten. War das nicht genau das Ziel, für das der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor fünf Jahren scharf kritisiert wurde? Heute heißt es: "Germany First". Keine Abhängigkeiten mehr. Weder zu russischem Gas noch zu chinesischen Chips. Stattdessen heimische Produktion und regionale Lieferketten. Das klingt im Prinzip ziemlich gut. Man könnte jetzt also genau in jene Sektoren investieren, die von einer Deglobalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...