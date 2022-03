Mit der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) können Elektroautos ins Stromnetz eingebunden werden und die Überproduktion der erneuerbaren Energien auffangen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende - zumindest in der Theorie. In Deutschland wird dieser Tage viel über die Energiewende und erneuerbare Energien diskutiert. Von zentraler Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Photovoltaik- und Windkraftanlagen, bei denen es aber ein Problem gibt: In den Abend- und Nachtstunden, wenn die meisten Menschen zu Hause sind und Strom verbrauchen, scheint keine Sonne. Auf der anderen Seite wird in den Sommermonaten tagsüber mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...