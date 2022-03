Amazon leuchtet derzeit in kräftigem Grün. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 2,18 Prozent An vier der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Ein Plus von 2,10 Prozent am Dienstag bedeutete für Amazon dabei den höchsten Tagesgewinn. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund 0,9 Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 3326,52 USD dieses Hoch. ...

