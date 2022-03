Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und McDonald's (WKN: 856958) wollen im Jahr 2022 so richtig durchstarten. Der gemeinsam entwickelte McPlant ist ein Hoffnungsträger, vor allem für den Hersteller von Fleischalternativen. Nachdem sich das Wachstum zuletzt deutlich abgeschwächt hat, kann eine starke Partnerschaft und Auskopplung eines nachgefragten Produktes das operative Ruder wieder herumreißen. Erste Tests sind positiv ausgefallen, weshalb Beyond Meat und McDonald's das Produkt großflächiger gelauncht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...