SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Landtagswahl im Saarland werben die Parteien an diesem Samstag noch einmal um Wählerstimmen. Der Ausgang der morgigen Wahl verspricht den jüngsten Umfragen zufolge spannend zu werden. Denn erstmals seit fast 23 Jahren könnte die SPD an der Saar wieder stärkste Kraft werden.

SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger und Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sind im Wahlkampf-Endspurt noch in verschiedenen Städten im Land unterwegs. Zu Rehlingers Unterstützung haben sich auch die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt.

Meinungsforscher sehen die SPD mit Rehlinger seit Wochen stabil und deutlich vor der CDU von Spitzenkandidat Hans. Bisher haben Hans (44) und Vize-Regierungschefin Rehlinger (45) gemeinsam in einer großen Koalition das Land regiert. Im Saarland stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Nach den Ergebnissen der letzten Umfragen könnte es nun zu einem Machtwechsel kommen - und eine große Koalition unter Führung der SPD geben. Rehlinger wäre im Falle eines Wahlsiegs die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar. Rein rechnerisch könnte es auch für Rot-Grün, Rot-Gelb und somit auch für eine rot-gelb-grüne Ampelregierung reichen - falls die Grünen beziehungsweise die FDP den Sprung in den Landtag schaffen.

Mehr als 750 000 Saarländerinnen und Saarländer sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahl im kleinsten deutschen Flächenland gilt als erster Stimmungstest im Wahljahr 2022, in dem auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt wird. Die Wahl an der Saar ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl im Herbst 2021.

Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland. Derzeit sind im Landtag mit CDU, SPD, Linke und AfD vier Parteien vertreten. Seit 2012 gibt es an der Saar eine Groko./rtt/DP/men