Berlin - Die Corona-Erstimpfquote in Deutschland liegt Stand Samstagmorgen bei 76,5 Prozent - den 13. Tag in Folge. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts haben 75,9 Prozent die "Grundimmunisierung", also in der Regel zwei Impfspritzen, 58,5 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung.



Bei den 5-bis-11-Jährigen haben 21,6 Prozent wenigstens eine Impfung und 18,5 Prozent eine zweite. Bei den 12-bis-17-Jährigen sind 65,3 Prozent einmal geimpft, 62,7 Prozent haben eine zweite Impfung, und 29,4 Prozent eine "Booster"-Impfung. In der Altersgruppe 18-59 Jahre haben 79,4 Prozent wenigstens eine Impfung. 83,8 Prozent haben eine "Grundimmunisierung" und 62,3 Prozent eine Auffrischung.



Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,8 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 88,7 Prozent haben die "Grundimmunusierung", 78,7 Prozent den "Booster".

