Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Einblicke in das Gespräch vom 24.03.2022 im Rahmen von Bernecker.TV.



++ Adobe - Geschäftsmodell der Extraklasse

++ Samsung SDI GDRs - Korrektur als Chance?

++ Kingsoft Cloud - Wurde in den Boden gerammt

++ Nike - Grundsätzlich ein Trendinvestment

++ Verde Agritech - Haltenswerter Highflyer

++ Ackermans & van Haaren - Erfolgreiche Beteiligungsholding

++ Deutsche Bank - Restrukturiert und in positivem Zinsumfeld

++ Daimler Truck - Bewertungsineffizienz als Chance





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/xsumwaUO-1o

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de