Intel und Nvidia sind im Gespräch. Nvidia sucht nach einer Alternative zu ARM und prüft das zukünftige Angebot von Intel.Erleben die Tech-Titel ein Comeback? Die Ankündigung von Nvidia (US67066G1040), dass man in Gesprächen mit Intel (US4581401001) ist, löste einen kleinen Run bei den Nvidia-Aktien aus. Die Notierungen sprangen am Donnerstag um mehr als 10 %, nachdem sie sich bereits seit Mitte März wieder leicht erholt hatten. Was steckt dahinter?Nvidia sucht nach einer Alternative zu ARM. Man ist weltweit bekannt für seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...