Berlin - Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Bundespolizei bislang 259.980 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Das gab das Bundesinnenministerium unter Berufung auf die Bundespolizei über Twitter bekannt.



"Überwiegend sind es Frauen und Kinder", teilte das Ministerium weiter mit. Die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge dürfte allerdings höher liegen, da stationäre Grenzkontrollen der Bundespolizei unter Verweis auf humanitäre Gründe aktuell ausgesetzt werden. Unklar ist auch, wie viele Menschen von Deutschland aus weiter in andere Staaten reisen. Im Nachbarland Polen sind laut den Angaben des Grenzschutzes bislang 2,27 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen.



Demnach kamen allein am Freitag 30.500 Schutzsuchende an.

