Verpasst EA Sports seiner Fifa-Reihe einen neuen Namen? Laut einem Insider ist der neue Titel bereits bekannt - und deckt sich mit einer Recherche der New York Times. Das Videospiel Fifa des Videospielentwicklers Electronic Arts (EA) ist eine der erfolgreichsten Serien in der Gamingszene. Jedes Jahr im Herbst warten Gamer:innen auf den neuesten Teil, der unter dem Namen des Fußball-Weltverbandes Fifa firmiert. Vielleicht müssen Fans bereits in diesem Jahr nach einem anderen Titel im Regal suchen. EA zahlt eine Milliarde US-Dollar für Lizenz Seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...