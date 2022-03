Der Bocholter Fahrradhersteller hat mit dem Sneak Plus ein Urban-E-Bike vorgestellt, das weniger als 15 Kilogramm wiegt. Wie etwa das Ampler Axel erkennt man es kaum als Pedelec. Pedelecs bietet der Fahrradhersteller zwar schon eine ganze Weile an, nun wagt der Hersteller sich mit den Sneak-Plus-Modellen an Urban-Bikes, die leicht und wendig daherkommen und nicht auf Anhieb als Pedelecs zu erkennen sind. Rose Sneak Plus: Neue E-Bike-Modelle kommen später auch mit tiefem Einstieg Die beiden neuen leichten Rose E-Bikes Sneak Plus und Sneak Plus EQ. (Foto: Rose) Rose hat ...

