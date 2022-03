Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Meta Platforms die vergangene Woche. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 2,46 Prozent. Für das Wertpapier ging es drei der fünf Tage nach oben. Dabei erwischte Meta Platforms am Donnerstag mit einem Plus von 2,86 Prozent einen absoluten Sahnetag. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 225,48 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es könnte kurzfristig ...

